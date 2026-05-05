Утром армия РФ атаковала большой областной центр: власти сообщили о «прилетах»

Взрывы. / © Associated Press

Утром вторника, 5 мая, в Харькове произошли взрывы. Российская армия атаковала областной центр беспилотниками.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов и корреспонденты ТСН.ua.

Первоначально «прилет» беспилотника произошел в Холодногорском районе города. Впрочем, впоследствии раздались новые взрывы. Россияне атаковали еще и Основенский район.

«На город еще идут боевые БПЛА врага — будьте осторожны. В результате продолжающегося утреннего обстрела Харькова уже есть пострадавшие», — добавил мэр.

В то же время глава ОВА Олег Синегубов уточнил, что по меньшей мере один человек пострадал в результате обстрела в Холодногорском районе. 55-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс.

Отметим, что в Харькове снова объявили воздушную тревогу в 07:14. По данным местных телеграмм-каналов, после взрывов возник пожар, а к небу поднялся черный столб дыма.

Дым в Харькове. Фото: Телеграмм-канал Харьков 1654 года.

Напомним, на рассвете россияне также атаковали Харьков — в городе зафиксировали два попадания ракет. По данным властей, «прилеты» были в Основянском районе. В частности, в результате удара была повреждена крыша и окна многоквартирного жилого дома.

