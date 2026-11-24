Атака в Виннице. / © Винницкая ОГА

Реклама

Дополнено новыми материалами

Утром 24 ноября в Виннице произошел взрыв во время воздушной тревоги. В областном центре произошли попадания. Есть травмированные.

Что известно об атаке на областной центр — читайте на ТСН.ua.

Реклама

В Винницком районе с 06:56 до 07:17 продолжалась «желтая» воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ предупреждали о реактивном беспилотнике курсом на город. Громко было около 07:13.

Реклама

«В Виннице был слышен звук взрыва», — сообщили корреспонденты «Общественного».

Отметим, что около 05:30 в Виннице также было громко. По данным властей, в результате сбития дрона возник пожар. Прошло без пострадавших.

Атака на Винницу — что известно

Мэр Сергей Моргунов впоследствии сообщил, что РФ снова атаковала Винницу. Произошло попадание в объект критической инфраструктуры. Кроме того, повреждены троллейбус и автомобиль.

В свою очередь, глава Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная уточнила, что в городе повреждено гражданское предприятие и объект энергетической инфраструктуры.

Реклама

«Повреждены две остановки общественного транспорта, четыре автомобиля, троллейбус и близлежащие здания», — отметила чиновница.

По ее словам, количество травмированных выросло до четырех. Они получили травмы легкой степени тяжести. Одного мужчину госпитализировали.

Атака на Винницу.

Утром 24 ноября РФ атаковала Винницу. / © Винницкая ОГА

Утром 24 ноября РФ атаковала Винницу. / © Винницкая ОГА

Утром 24 ноября РФ атаковала Винницу. / © Винницкая ОГА

Утром 24 ноября РФ атаковала Винницу. / © Винницкая ОГА

Напомним, Россия с утра 24 ноября запустила по Украине новые цели. По данным военных, дроны маневрируют над несколькими областями и держат курс в сторону центральных и западных регионов страны.

Новости партнеров

Новости партнеров