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Утром РФ ударила по областному центру: есть «прилеты», повреждена остановка и общественный транспорт — все детали (обновлено)
Утром вторника российская армия дважды атаковала Винницу реактивными дронами.
Утром 24 ноября в Виннице произошел взрыв во время воздушной тревоги. В областном центре произошли попадания. Есть травмированные.
Что известно об атаке на областной центр — читайте на ТСН.ua.
В Винницком районе с 06:56 до 07:17 продолжалась «желтая» воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ предупреждали о реактивном беспилотнике курсом на город. Громко было около 07:13.
«В Виннице был слышен звук взрыва», — сообщили корреспонденты «Общественного».
Отметим, что около 05:30 в Виннице также было громко. По данным властей, в результате сбития дрона возник пожар. Прошло без пострадавших.
Атака на Винницу — что известно
Мэр Сергей Моргунов впоследствии сообщил, что РФ снова атаковала Винницу. Произошло попадание в объект критической инфраструктуры. Кроме того, повреждены троллейбус и автомобиль.
В свою очередь, глава Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная уточнила, что в городе повреждено гражданское предприятие и объект энергетической инфраструктуры.
«Повреждены две остановки общественного транспорта, четыре автомобиля, троллейбус и близлежащие здания», — отметила чиновница.
По ее словам, количество травмированных выросло до четырех. Они получили травмы легкой степени тяжести. Одного мужчину госпитализировали.
Атака на Винницу.
Напомним, Россия с утра 24 ноября запустила по Украине новые цели. По данным военных, дроны маневрируют над несколькими областями и держат курс в сторону центральных и западных регионов страны.