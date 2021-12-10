Утром не проснулась: в Одесской области мужчина до состояния комы избил сожительницу

Утром не проснулась: в Одесской области мужчина до состояния комы избил сожительницу

Женщина после избиения легла спать, а утром ее без сознания обнаружила знакомая.

В Одесской области в больницу в состоянии комы доставили 36-летнюю женщину. Оказалось, накануне во время семейной ссоры ее избил сожитель.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

В Одесской области будут судить 30-летнего мужчину за причинение тяжких телесных повреждений сожители. По его словам, все произошло во время семейного ужина. Выпив лишнего, он устроил ссору из-за ревности и набросился на женщину с кулаками.

Женщина некоторое время была в сознании и самостоятельно ушла отдыхать. Впрочем, позже она уже не очнулась. Тревогу забила знакомая семейства, когда пришла в гости и не смогла разбудить хозяйку.

Женщину госпитализировали в больницу в состоянии комы.

Злоумышленник был задержан и сообщил ему о подозрении по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса. За совершенное мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что в Одесской области к пожизненному заключению приговорили 47-летнего мужчину, который жестоко убил целую семью.

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