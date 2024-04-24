Утром Одессу всколыхнули мощные взрывы: первые детали о ракетной атаке

Утром 24 апреля во время воздушной тревоги российская оккупационная армия нанесла ракетные дары по Одессе. Накануне россияне привлекали дроны-разведчики.

Об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук.

"Когда раздался сигнал воздушной тревоги, то буквально сразу была вражеская атака с использованием ракет. Каков тип ракет, что было целью врага и какие последствия? Подробности об этом будут чуть позже. Город был атакован. Надеюсь, что мы максимально выдержали этот очередной удар", – подчеркнул он.

По словам Братчука, накануне россияне очень активно привлекали дроны разведчики для того, чтобы "работать в нашем небе".

"С нашей стороны работали системы ПВО. Потому что фактически каждый день происходит сбитие этих дронов-разведчиков. Ситуация ожидаемая. Но недостаточно приятна. Но продолжается война, и продолжаются вражеские атаки. В частности, на Одессу, Одесский район и область", — заметил он.

Как сообщалось, во время утренней тревоги (06:57 — 07:33) в Одессе прогремели мощные взрывы. Вскоре над городом поднялся дым.

Местные СМИ пишут, что после сильных взрывов часть Одессы осталась без света. Детали пока неизвестны.

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