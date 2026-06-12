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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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8225
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Утром РФ атаковала большой областной центр: произошли взрывы — какие последствия

Ночью и утром российская армия ударила по Николаеву дронами — травмированы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Взрывы.

Взрывы. / © Getty Images

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Утром 12 июня армия Российской Федерации снова атаковала Николаев. В областном центре произошли взрывы.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

«Угроза дронов для города продолжается. Снова слышны взрывы», — подчеркнул мэр около 07:00.

Впоследствии глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что россияне атаковали город беспилотниками. Повреждены здания транспортного предприятия и автомобили. Кроме того, пострадал мужчина.

Ночная атака на Николаев

Оккупанты ночью атаковали Николаев «Шахедами». В городе повреждено 14 частных домов и два автомобиля.

Три человека получили ранения: 40-летняя женщина, 39-летний мужчина и их 18-летняя дочь. Всех госпитализировали.

«Утром мужчина находится в тяжелом состоянии, женщины — в состоянии средней тяжести», — проинформировал чиновник.

Фото последствий

Армия РФ ночью атаковала Николаев дронами.

Армия РФ ночью атаковала Николаев дронами.

Армия РФ ночью атаковала Николаев дронами.

Армия РФ ночью атаковала Николаев дронами.

Армия РФ ночью атаковала Николаев дронами.

Армия РФ ночью атаковала Николаев дронами.

Армия РФ ночью атаковала Николаев дронами.

Армия РФ ночью атаковала Николаев дронами.

Армия РФ ночью атаковала Николаев дронами.

Армия РФ ночью атаковала Николаев дронами.

Как сообщалось, ночью Россия ударила по гражданской инфраструктуре. в Шосткинской общине Сумской области. В результате атаки погибла 44-летняя женщина, травмированы. Значительные разрушения и повреждения получили трехэтажное нежилое здание.

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Дата публикации
Количество просмотров
8225
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