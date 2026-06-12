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Утром РФ атаковала большой областной центр: произошли взрывы — какие последствия
Ночью и утром российская армия ударила по Николаеву дронами — травмированы.
Утром 12 июня армия Российской Федерации снова атаковала Николаев. В областном центре произошли взрывы.
Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.
«Угроза дронов для города продолжается. Снова слышны взрывы», — подчеркнул мэр около 07:00.
Впоследствии глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что россияне атаковали город беспилотниками. Повреждены здания транспортного предприятия и автомобили. Кроме того, пострадал мужчина.
Ночная атака на Николаев
Оккупанты ночью атаковали Николаев «Шахедами». В городе повреждено 14 частных домов и два автомобиля.
Три человека получили ранения: 40-летняя женщина, 39-летний мужчина и их 18-летняя дочь. Всех госпитализировали.
«Утром мужчина находится в тяжелом состоянии, женщины — в состоянии средней тяжести», — проинформировал чиновник.
Фото последствий
Как сообщалось, ночью Россия ударила по гражданской инфраструктуре. в Шосткинской общине Сумской области. В результате атаки погибла 44-летняя женщина, травмированы. Значительные разрушения и повреждения получили трехэтажное нежилое здание.