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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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1 мин

Утром РФ атаковала дома в одном из областных центров: «прилетело» в потолок квартиры, ранен — (фото, видео)

Российский дрон пробил потолок жилого дома в областном центре.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Атака в Запорожье.

Атака в Запорожье. / © Запорожская ОВА

В четверг, 6 августа, армия РФ беспилотниками атаковала Запорожье. «Прилет» произошел прямо в одну из многоэтажек.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

«Российский беспилотник ударил по жилой застройке», — подчеркнул чиновник.

По его словам, один человек ранен в результате российской атаки на Запорожье.

Атака на Запорожье.

Армия РФдроном атаковала одну из многоэтажек. / © Запорожская ОВА

Армия РФдроном атаковала одну из многоэтажек. / © Запорожская ОВА

Армия РФдроном атаковала одну из многоэтажек. / © Запорожская ОВА

Армия РФдроном атаковала одну из многоэтажек. / © Запорожская ОВА

Армия РФдроном атаковала одну из многоэтажек. / © Запорожская ОВА

Армия РФдроном атаковала одну из многоэтажек. / © Запорожская ОВА

Армия РФдроном атаковала одну из многоэтажек. / © Запорожская ОВА

Армия РФдроном атаковала одну из многоэтажек. / © Запорожская ОВА

Армия РФдроном атаковала одну из многоэтажек. / © Запорожская ОВА

Армия РФдроном атаковала одну из многоэтажек. / © Запорожская ОВА

Напомним, в последнее время российская армия значительно усилила атаки на Запорожье и изменила тактику обстрелов, более активно применяя ударные беспилотники и управляемые авиабомбы (КАБы). Как сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, это связано с опрокидыванием на Запорожское направление российского подразделения, ранее регулярно обстреливавшего Херсонскую область.

В частности, на днях в Запорожье под российский удар попали саперы ГСЧС, выполнявшие задания по разминированию. Ранения получили двое чрезвычайников.

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