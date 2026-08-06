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Утром РФ атаковала дома в одном из областных центров: «прилетело» в потолок квартиры, ранен — (фото, видео)
Российский дрон пробил потолок жилого дома в областном центре.
В четверг, 6 августа, армия РФ беспилотниками атаковала Запорожье. «Прилет» произошел прямо в одну из многоэтажек.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
«Российский беспилотник ударил по жилой застройке», — подчеркнул чиновник.
По его словам, один человек ранен в результате российской атаки на Запорожье.
Атака на Запорожье.
Напомним, в последнее время российская армия значительно усилила атаки на Запорожье и изменила тактику обстрелов, более активно применяя ударные беспилотники и управляемые авиабомбы (КАБы). Как сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, это связано с опрокидыванием на Запорожское направление российского подразделения, ранее регулярно обстреливавшего Херсонскую область.
В частности, на днях в Запорожье под российский удар попали саперы ГСЧС, выполнявшие задания по разминированию. Ранения получили двое чрезвычайников.