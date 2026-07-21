Утром РФ атаковала областной центр: произошли мощные взрывы, есть попадания прямо в центре города

Атака РФ. / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

Утром 21 июля российский беспилотник ударил по центру Чернигова . дрон попал в административное здание.

Что известно о взрывах и последствиях атаки на Чернигов, читайте в материале ТСН.ua.

С 05:31 в Черниговском районе раздаются сирены о воздушной опасности. ПС ВСУ предупреждали о беспилотниках на территории области. В частности, в направлении областного центра летели реактивные БПЛА. После 6:30 произошли взрывы.

Реклама

Что известно об атаке на Чернигов

Руководитель Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский заявил , что город находится под атакой российских БПЛА.

«Зафиксировано попадание в административное здание. На месте попадания возник пожар», - сообщил чиновник.

В пресс-службе Черниговского городского совета подтвердили, что «прилет» произошел по административному зданию в центральной части города. Зафиксированы повреждения и возгорание.

"В результате удара по административному зданию в центральной части Чернигова частично разрушены его конструктивные элементы. На месте возник пожар", - отметили в мэрии.

Реклама

Кроме того, повреждены окна высшего образования, расположенного в зоне поражения.

Атака на Чернигов - что известно о травмированных

Впоследствии руководитель МВА добавил , что в результате вражеской атаки по меньшей мере один человек пострадал.

"Предварительно, она получила минно-взрывную травму, акубаротравму и острую реакцию на стресс", - добавил он.

Напомним, в субботу, 18 июля, в среду дня РФ атаковала Чернигов. Произошло падение дрона. Была повреждена территория гаражного автокооператива, занялись грузовые и легковые автомобили.

Реклама

Новости партнеров