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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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517
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Утром РФ атаковала один из городов: повреждены дома, перебои с газом и светом

После российской атаки город Конотоп частично остался без коммуникаций.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Взрывы.

Взрывы. / © Associated Press

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Утром четверга, 11 июня, российская оккупационная армия атаковала Конотоп в Сумской области. Есть «прилеты». Ночью в городе также раздались взрывы.

Об этом сообщил городской голова Артем Семенихин.

«Последний „прилет“ в 7:01. Удар по инфраструктуре. Часть города без газоснабжения. Есть повреждения жилых домов», — подчеркнул мэр.

В то же время Телеграмм-канал Konotop today сообщает, что в городе есть перебои со светом.

Кроме того, по словам Семенихина, ночью россияне попали в транспортную инфраструктуру Конотопа.

Напомним, ночью против 11 июня Россия атаковала Сумы. В городе раздалась серия взрывов. ПС сообщали о группе беспилотников, двигавшихся в направлении областного центра.

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Дата публикации
Количество просмотров
517
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