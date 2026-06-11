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- Украина
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Утром РФ атаковала один из городов: повреждены дома, перебои с газом и светом
После российской атаки город Конотоп частично остался без коммуникаций.
Утром четверга, 11 июня, российская оккупационная армия атаковала Конотоп в Сумской области. Есть «прилеты». Ночью в городе также раздались взрывы.
Об этом сообщил городской голова Артем Семенихин.
«Последний „прилет“ в 7:01. Удар по инфраструктуре. Часть города без газоснабжения. Есть повреждения жилых домов», — подчеркнул мэр.
В то же время Телеграмм-канал Konotop today сообщает, что в городе есть перебои со светом.
Кроме того, по словам Семенихина, ночью россияне попали в транспортную инфраструктуру Конотопа.
Напомним, ночью против 11 июня Россия атаковала Сумы. В городе раздалась серия взрывов. ПС сообщали о группе беспилотников, двигавшихся в направлении областного центра.