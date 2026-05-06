- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 11k
- Время на прочтение
- 1 мин
Утром РФ атакует крупный областной центр: есть попадание в жилой дом - детали
Российские БПЛА атаковали два района Харькова. Есть потерпевшие.
Утром 6 мая российские дроны атаковали Харьков, в котором с 01:52 раздаются сирены. В областном центре произошли попадания.
Об этом сообщили местные власти.
По информации мэра Игоря Терехова, целями россиян в Новобаварском районе стали частные жилые дома. В частности, произошел «прилет» «Шахеда» по одному из домов.
«Горит частный дом, в который произошло попадание. В общей сложности повреждено семь частных домов в Новобаварском районе», — добавил он.
Кроме того, беспилотники атаковали Шевченковский район Харькова.
В то же время глава ОВА Олег Синегубов сообщил о двух пострадавших. В частности, пострадала 48-летняя женщина, у которой была диагностирована острая реакция на стресс.
Напомним, вчера утром, 5 мая, рмия РФ также атаковала Харьков. Дроны ударили по двум районам — Холодногорскому и Основянскому.
Кроме того, в городе зафиксировали два попадания ракет. «Прилеты» были в Основянском районе. В результате удара была повреждена крыша и окна многоквартирного жилого дома.