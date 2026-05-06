Утром РФ атакует крупный областной центр: есть попадание в жилой дом - детали

Утром 6 мая российские дроны атаковали Харьков, в котором с 01:52 раздаются сирены. В областном центре произошли попадания.

Об этом сообщили местные власти.

По информации мэра Игоря Терехова, целями россиян в Новобаварском районе стали частные жилые дома. В частности, произошел «прилет» «Шахеда» по одному из домов.

«Горит частный дом, в который произошло попадание. В общей сложности повреждено семь частных домов в Новобаварском районе», — добавил он.

Кроме того, беспилотники атаковали Шевченковский район Харькова.

В то же время глава ОВА Олег Синегубов сообщил о двух пострадавших. В частности, пострадала 48-летняя женщина, у которой была диагностирована острая реакция на стресс.

Напомним, вчера утром, 5 мая, рмия РФ также атаковала Харьков. Дроны ударили по двум районам — Холодногорскому и Основянскому.

Кроме того, в городе зафиксировали два попадания ракет. «Прилеты» были в Основянском районе. В результате удара была повреждена крыша и окна многоквартирного жилого дома.

