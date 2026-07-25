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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2611
Время на прочтение
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Утром РФ атакует крупный областной центр: в городе раздаются взрывы

Военные предупреждали о реактивных беспилотниках, летевших на областной центр.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Взрыв.

Взрыв. / © Associated Press

В субботу утром, 25 июля, в Николаеве раздалось несколько взрывов. В областном центре в 07:49 была объявлена очередная воздушная тревога.

Что известно о взрывах в Николаеве читайте в материале ТСН.ua.

После объявления тревоги Воздушные силы сообщили об угрозе реактивных БПЛА, державших курс на Николаев. Громко в городе было около 08:00.

Повторный взрыв был слышен в городе уже через 15 минут. Перед этим военные предупреждали о новой группе летевших на город дронов.

«В Николаеве был слышен звук взрыва», — сообщили корреспонденты «Суспільного».

Напомним, в течение этой ночи Россия атаковала несколько АЗС в Полтавской области. Кроме того, дроны россиян атаковали еще и здание пожарной части. Прошло без травмированных.

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Дата публикации
Количество просмотров
2611
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