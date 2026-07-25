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Утром РФ атакует крупный областной центр: в городе раздаются взрывы
Военные предупреждали о реактивных беспилотниках, летевших на областной центр.
В субботу утром, 25 июля, в Николаеве раздалось несколько взрывов. В областном центре в 07:49 была объявлена очередная воздушная тревога.
Что известно о взрывах в Николаеве читайте в материале ТСН.ua.
После объявления тревоги Воздушные силы сообщили об угрозе реактивных БПЛА, державших курс на Николаев. Громко в городе было около 08:00.
Повторный взрыв был слышен в городе уже через 15 минут. Перед этим военные предупреждали о новой группе летевших на город дронов.
«В Николаеве был слышен звук взрыва», — сообщили корреспонденты «Суспільного».
Напомним, в течение этой ночи Россия атаковала несколько АЗС в Полтавской области. Кроме того, дроны россиян атаковали еще и здание пожарной части. Прошло без травмированных.