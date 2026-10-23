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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Утром РФ атакует областной центр на западе: раздаются сильные взрывы (обновлено)

После утренних взрывов в части города исчезло электроснабжение.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Взрывы.

Взрывы. / © Associated Press

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Утром 23 октября в Луцке прогремели сильнейшие взрывы. В областном центре в 06:32 была объявлена воздушная тревога.

Что известно об атаке и ее последствиях — читайте в материале ТСН.ua.

На Волыни несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за дроновой угрозы. Ночью в Луцке было громко. Новые взрывы произошли в 07:01 и 07:30.

Секретарь горсовета Андрей Разумовский заявил, что на город летят БпЛА и призвал горожан находиться в укрытиях.

По данным корреспондентов ТСН.ua, в городе начал исчез свет. Пока официальной информации от власти нет.

Напомним, с самого утра 23 октября Украина находится под атакой. Реактивными БПЛА фиксировали сразу в нескольких областях, в частности, на западе страны: в Волынской, Ровенской, части Хмедьницкой и Черновицкой областей.

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