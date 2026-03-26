Утром РФ атакует один из городов: раздаются взрывы, есть «прилеты»

Дым. / © Associated Press

В четверг утром, 26 марта, в Кривом Роге на Днепропетровщине раздаются взрывы. Оккупанты атакуют город.

Об этом сообщили местные медиа и мониторы.

«В Кривом Роге был слышен взрыв», — сообщило «Суспільне».

Заметим, с 05:00 была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупреждали о дронах в направлении Кривого Рога. Мониторинговые каналы сообщают, что российские БпЛА кружат над несколькими районами города.

Атака на Кривой Рог

Утром глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил, что российская армия нанесла удар по Кривому Рогу. Информации о потерпевших нет.

«Поврежденный объект инфраструктуры. Предварительно никто не пострадал», — подчеркнул чиновник.

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул уточнил, что утром россияне ударили по городу «Шахедами». Специалисты ликвидируют последствия обстрела.

«Враг атаковал Кривой Рог „Шахедами“. В результате удара поврежден объект инфраструктуры», — добавил он.

В то же время глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук добавил, что из-за атаки повреждения на территории промышленного предприятия в Кривом Роге.

Как сообщалось, этой ночью россияне атаковали Украину ударными БПЛА. В частности, БПЛА заходили из акватории Черного моря. Кроме того, фиксировали активность вражеской тактической авиации на северо-восточном и юго-восточном направлениях.

В частности, в Одесской области раздались взрывы . Военные предупреждали, что регион массированно атаковали беспилотники. В частности, было громко в городе Измаиле. Произошли попадания.

