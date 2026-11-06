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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Утром РФ атакует реактивными дронами: цели летят на запад — где сейчас опасность (карта)

Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях отбоя.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Воздушная тревога.

Воздушная тревога. / © ТСН.ua

Утром пятницы, 6 ноября, армия РФ продолжает атаковать Украину беспилотниками. Фиксируется движение ударных БпЛА, в том числе реактивных, сразу в нескольких областях.

Что известно об опасности на сегодняшнее утро — читайте в материале ТСН.ua.

По состоянию на 07:10 «желтая» воздушная тревога объявлена в ряде областей. В частности, на западе — в нескольких районах Хмельницкой и Черновицкой областей.

Воздушные силы сообщают о движении враждебных целей сразу в нескольких регионах. В частности, на севере Киевской области цель держит курс в направлении Житомирской области. В Винницкой области дрон следует курсом на Тростянец и Ладыжин.

Кроме того, реактивные БПЛА зафиксированы на Черниговщине, Винницкой, Одесской, Николаевской, Днепропетровщине, Полтавщине.

Карта тревог по состоянию на 07:15 пятницы, 6 ноября.

Карта тревог по состоянию на 07:15 пятницы, 6 ноября.

Как сообщалось, в Киеве была проведена специальная операция по созданию защитного РЭБ-«купола» против реактивных «Шахедов» с дистанционным управлением. Директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский заявил, что аналогичную защиту необходимо масштабировать на другие города Украины — Харьков, Одессу, Днепр и населенные пункты на западе страны.

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