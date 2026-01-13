Утром РФ атакует Украину ракетами и десятками "Шахедов": где есть опасность

Беспилотник.

Утром 13 января в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы беспилотников. Зафиксировано несколько групп БПЛА. Позже – еще и ракет. Угроза – для Киевской области.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"По состоянию на 7:00 в воздухе около 30 вражеских ударных БПЛА в Сумской, Черниговской и Киевской областях", - сообщили военные.

В частности, в Киевской области дроны фиксируют в направлении Вышгорода, Броваров и Макарова.

В 07:18 ПС предупредили о скоростной цели на Сумщине, а впоследствии - о новых воздушных целях, следующих в направлении Киевской области. Мониторинговые каналы предупреждают, что речь идет о крылатых ракетах "Искандер".

"Скоростная цель в Сумской области. Еще несколько ракет. Ракеты в Сумской и Полтавской областях. Курс - на запад", - предупредили Воздушные силы.

Карта тревог на 07:30 вторника, 13 января.

Как сообщалось, ночью Россия совершила массированную атаку на украинскую энергетику. Россияне атаковали Киев и ряд областей баллистическими ракетами. В Сети писали, что Ирпень, Буча и Гостомель (Киевская область) после взрывов почти полностью обесточены.

