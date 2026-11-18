Беспилотник.

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Утром, 18 ноября, армия РФ запустила по Украине группы реактивных беспилотников. Дроны фиксируют сразу в нескольких областях. В частности, у западных. Ровно потрясли сильные взрывы.

Что известно о утренней атаке — читайте на ТСН.ua

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Ночная атака — что известно

В утреннем отчете Воздушные силы сообщили, что с вечера 17 ноября армия РФ запустила с четырех направлений 141 ударный беспилотник — Shahed (73 — реактивные), «Гербера», дроны-имитаторы «Пародия».

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По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 126 БпЛА, в том числе 59 реактивных Shahed. Зафиксировано попадание средств воздушного приступа на семи локациях.

Утренняя атака на Украину

Воздушные силы сообщили, что реактивные беспилотники добрались до западных регионов Украины. В частности, «желтую» тревогу объявили в Волынской и Ровенских областях — в нескольких районах, граничащих с Беларусью.

Воздушные силы предупреждали о реактивном БпЛА курсе на Ровно, где в 08:03 раздались сирены. В областном центре произошли взрывы.

Карта тревог по состоянию на 08:11.

По состоянию на 07:20 реактивные беспилотники зафиксировали на Днепропетровщине — курсом на Павлоград, в Харьковской области — на Сахновщину, на Киевщине — в направлении Чернобыля и Кагарлыка.

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Кроме того, из Черного моря группа дронов двигалась в направлении Южного и Черноморского Одесской области, а также Николаевской области.

Карта тревог по состоянию на 07:20.

Напомним, ночью и днем 17 ноября РФ совершила массированную атаку на Украину, запустив баллистические и крылатые ракеты, управляемые авиационные ракеты, а также более 300 ударных беспилотников. В частности, силам ПВО удалось уничтожить или подавить 211 воздушных целей.

Уже днем РФ Россия атаковала мероприятие Украины. Дроны долетели до Закарпатья. В Мукачево после взрывов произошли попадания. Кроме того, сирены звучали во Львовской, Прикарпатской и Буковиной.

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