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Утром РФ атакует Украину: реактивные дроны массово двигаются на запад, произошли взрывы — где угроза (обновлено)
Утром в Украине фиксируют движение реактивных дронов: под угрозой несколько областей.
Утром 16 октября русские войска атакуют Украину реактивными беспилотниками. Движение фиксируют в нескольких областях. Объявлена воздушная тревога «желтого уровня». Утром в областных центрах в западных областях произошли взрывы.
Что известно о движении ударных БПЛА — читайте в материале ТСН.ua.
По состоянию на 07:10, по данным Воздушных сил, сирены раздаются в ряде областей: в Киевской, Винницкой, Черкасской, Житомирской и Николаевской областях. Дроны также долетели до западных регионов Ровенщины и Хмельнитчины.
В Киевской области реактивные БПЛА двигаются на запад — в направлении Клавдиево-Тарасового. В Винницкой области вражеские дроны двигаются в направлении Калиновки и Гайсина. Беспилотники направляются на Бердичев и Коростень Житомирской области.
Где с утра произошли взрывы
В Хмельницком в 07:03 была объявлена воздушная тревога из-за угрозы реактивных дронов. Громко в областном центре было около 07:25.
В Луцке взрывы прогремели во время воздушной тревоги (07:20 — 07:29) — россияне ударили реактивными беспилотниками. Мониторинговые чаты сообщают, что в областном центре произошли перебои со светом.
В Ровно с утра дважды объявляли воздушную тревогу: в 05:50 — 06:41 и в 07:02. В городе было шумно около 06:10. Снова Ровно всколыхнуло несколько взрывов около 06:35. Воздушные силы предупреждали о реактивных БПЛА. Местные телеграмм-каналы сообщают, что после взрывов на месте атаки возник пожар.
Атака ночью 16 октября — что известно
Ночью российская армия атаковала города на западе Украины. В Ровно, Луцке и Ковеле раздались взрывы на фоне атаки вражеских ударных беспилотников.
В Умани Черкасской области после массированной атаки вспыхнули пожары. В частности, в городе загорелись торговые склады и многоэтажка. Известно о пяти пострадавших.