Воздушная тревога.

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Утром 25 ноября российская РФ продолжает атаковать Украину ударными беспилотниками. В нескольких областях объявлена «желтая» воздушная тревога из-за угрозы.

Что известно об очередной российской атаке — читайте на ТСН.ua.

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Ночная атака на Украину — что известно

Воздушные силы в своем утреннем отчете сообщили, что ночью 25 ноября российская армия атаковала Украину 112 ударными беспилотниками разных типов. Среди них — 66 реактивных дронов Shahed.

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БПЛА запускали из районов Орла, Миллерова, Курска, Шаталового и Приморско-Ахтарска, а также временно оккупированных территорий Донецкой области и Крыма.

Украинская ПВО уничтожила и подавила 88 беспилотников, в том числе 47 реактивных Shahed. В то же время, зафиксировано попадание враждебных целей на 18 локациях. Еще на 13 локациях рухнули обломки сбитых беспилотников.

Утром РФ продолжает атаковать Украину

По состоянию на 08:25 только в нескольких областях объявлена воздушная тревога. В частности, «желтые» районы в Киевской, Черниговской, Сумской и Херсонской областях.

Впрочем, в Запорожской области объявлена «красная» воздушная тревога. В 08:17 военные предупреждали о скоростной цели в направлении Запорожья.

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Карта тревог по состоянию на 08:23 среды, 25 ноября.

По данным Воздушных сил ВСУ, на 07:00 новая группа реактивных беспилотников из Брянской области двигалась в направлении Черниговщины. Кроме того, БПЛА находились на севере Черниговщины и двигались вдоль границы с Беларусью в направлении Киевской области.

Российские дроны также держали курс на Сумы, Запорожье с юга и Харьковщину, в направлении Лозовой.

Карта тревог по состоянию на 07:15 среды, 25 ноября.

Напомним, политтехнолог Олег Постернак считает, что РФ может сознательно усиливать атаки на Украину в преддверии мирных переговоров, пытаясь давить на Киев и заставить его пойти на уступки. Одним из проявлений такой тактики психологического давления мог стать удар по жилому дому в Дымере, где погибли 11 человек.

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