Утром РФ ударила новейшей ракетой "Циркон": Игнат назвал цель

Юрий Игнат.

Реклама

Во время массированного обстрела 14 ноября российские войска нанесли удар противокорабельной гиперзвуковой ракетой "Циркон". Запуск прошел с территории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщил руководитель управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире "Суспільного".

Информация о применении россиянами новой ракеты "Циркон" по Сумам будет еще уточняться. По его словам, "по территориальному принципу больше будут говорить местные общины и военные администрации".

Реклама

Впрочем, во время войны оккупанты уже наносили удары этим вооружением. Вероятно, говорит Игнат, "смотрят, как она себя показывает в реальных боевых условиях".

"Несколько раз Россия уже применяла эти ракеты. Прежде всего, с оккупированного полуострова Крым. Это противокорабельная ракета", - пояснил Игнат.

Атака ракетой "Циркон"

Сегодня утром армия РФ ударила гиперзвуковой ракетой "Циркон" по Сумской области. Около 07:00 в ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистического вооружения. В Сумах произошли громкие взрывы. Мониторы сообщали о "прилете" "Циркона".

Глава ОВА Олег Григоров заявил, что россияне нанесли ракетный удар по территории Сумской громады. По его словам, поврежден участок дороги в направлении Старого Села, из-за чего временно ограничено движение транспорта. Погибших нет.

Реклама