Утром РФ ударила новой межконтинентальной баллистикой: Зеленский рассказал интересные детали

Утром 21 ноября армия агрессора РФ нанесла удар по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой. Воздушные силы деталей не сообщили, но известно – это была новая ракета, которую применил враг.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня была новая российская ракета. Все характеристики – скорость, высота – межконтинентальной баллистической. Сейчас продолжаются экспертизы", — подчеркнул глава государства.

Президент отмечает, что российский "фюрер" использует Украину как полигон. Кроме того, российская военная машина "ищет по миру, где бы еще найти оружие: то в Иране, то в Северной Корее".

"Путин делает все что угодно, только бы не дать соседу вырваться из его рук. И я благодарю всех украинцев, всех украинок, которые защищают Украину от этого зла – стойко, храбро, крепко. Достойно. Это одно из главных слов об Украине – достоинство .И это слово, которое, пожалуй, уже никогда не скажут о России", — высказался Владимир Зеленский.

Президент также добавил, что РФ атаковала 21 ноября, когда Украина отмечает День Достоинства и Свободы – вспоминает две украинские революции.

Напомним, в администрации диктатора РФ Владимира отреагировали на информацию о запуске межконтинентальной баллистической ракеты по Украине.

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