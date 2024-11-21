Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Утром РФ ударила новой межконтинентальной баллистикой: Зеленский рассказал интересные детали

Утром РФ ударила новой межконтинентальной баллистикой: Зеленский рассказал интересные детали

Владимир Зеленский. / Фото: Associated Press

Президент отмечает, что российский "фюрер" использует Украину как полигон.

Утром 21 ноября армия агрессора РФ нанесла удар по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой. Воздушные силы деталей не сообщили, но известно – это была новая ракета, которую применил враг.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня была новая российская ракета. Все характеристики – скорость, высота – межконтинентальной баллистической. Сейчас продолжаются экспертизы", — подчеркнул глава государства.

Президент отмечает, что российский "фюрер" использует Украину как полигон. Кроме того, российская военная машина "ищет по миру, где бы еще найти оружие: то в Иране, то в Северной Корее".

"Путин делает все что угодно, только бы не дать соседу вырваться из его рук. И я благодарю всех украинцев, всех украинок, которые защищают Украину от этого зла – стойко, храбро, крепко. Достойно. Это одно из главных слов об Украине – достоинство .И это слово, которое, пожалуй, уже никогда не скажут о России", — высказался Владимир Зеленский.

Президент также добавил, что РФ атаковала 21 ноября, когда Украина отмечает День Достоинства и Свободы – вспоминает две украинские революции.

Напомним, в администрации диктатора РФ Владимира отреагировали на информацию о запуске межконтинентальной баллистической ракеты по Украине.

Читайте также:

Вероятный момент удара межконтинентальной баллистической ракетой РФ

Вероятный момент удара межконтинентальной баллистической ракетой РФ

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация