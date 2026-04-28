Утром РФ ударила по одной из областей: «прилетело» по жилым домам

Взрыв. / © Associated Press

Утром вторника, 28 апреля, российская армия ударила беспилотниками по Конотопа Сумской области. В ходе тревоги, которая началась еще ночью, произошло несколько взрывов.

Об этом сообщил городской голова Артем Семенихин.

По его словам, оккупационная армия ударила по гражданской инфраструктуре и жилым домам.

«У нас есть повреждения жилых домов. Также есть повреждения административных зданий. Есть повреждение нашей ЦРБ!», — подчеркнул мэр.

Кроме того, произошло повреждение повреждения трамвайной сети. Именно поэтому временно трамвай №2 не будет курсировать в один из жилых массивов города. Впоследствии Семенихин добавил, что в Конотопе «приостановлено движение всего транспорта».

Заметим, что сейчас в небе фиксируют несколько «Шахедов», а некоторые дальше «заходят» на город.

Как сообщалось, ночью 28 апреля Россия ударила дроном по Сумам . В частности, в результате российского удара повреждены пять частных жилых домов и один магазин. В зданиях выбиты окна.

