Утром РФ ударила по одной из областей: «прилетело» по жилым домам
Российские беспилотники с ночи атакуют город Конотоп.
Утром вторника, 28 апреля, российская армия ударила беспилотниками по Конотопа Сумской области. В ходе тревоги, которая началась еще ночью, произошло несколько взрывов.
Об этом сообщил городской голова Артем Семенихин.
По его словам, оккупационная армия ударила по гражданской инфраструктуре и жилым домам.
«У нас есть повреждения жилых домов. Также есть повреждения административных зданий. Есть повреждение нашей ЦРБ!», — подчеркнул мэр.
Кроме того, произошло повреждение повреждения трамвайной сети. Именно поэтому временно трамвай №2 не будет курсировать в один из жилых массивов города. Впоследствии Семенихин добавил, что в Конотопе «приостановлено движение всего транспорта».
Заметим, что сейчас в небе фиксируют несколько «Шахедов», а некоторые дальше «заходят» на город.
Как сообщалось, ночью 28 апреля Россия ударила дроном по Сумам . В частности, в результате российского удара повреждены пять частных жилых домов и один магазин. В зданиях выбиты окна.