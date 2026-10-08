Утром РФ ударила по одной из западных областей: что известно о последствиях

Дым после взрыва. / © Associated Press

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Во время утренней воздушной тревоги 8 октября Россия нанесла удар по Ровенской области. Повреждено гражданское предприятие.

Об этом сообщил руководитель Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

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«Одно из гражданских предприятий получило повреждения во время утренней атаки на Ровенщину», — подчеркнул чиновник.

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На территории объекта возникло возгорание. В настоящее время на месте работают все соответствующие службы. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Как сообщалось, с самого утра дроны атакуют Украину. Воздушная тревога охватила ряд областей, в том числе угроза Киеву. Также сирены звучали на западе — в Ровенской области: в Варасском, Сарненском и Ровенском районах.

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