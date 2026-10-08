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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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3558
Время на прочтение
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Утром РФ ударила по одной из западных областей: что известно о последствиях

На территории поврежденного предприятия возник пожар.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Дым после взрыва.

Дым после взрыва. / © Associated Press

Во время утренней воздушной тревоги 8 октября Россия нанесла удар по Ровенской области. Повреждено гражданское предприятие.

Об этом сообщил руководитель Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

«Одно из гражданских предприятий получило повреждения во время утренней атаки на Ровенщину», — подчеркнул чиновник.

На территории объекта возникло возгорание. В настоящее время на месте работают все соответствующие службы. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Как сообщалось, с самого утра дроны атакуют Украину. Воздушная тревога охватила ряд областей, в том числе угроза Киеву. Также сирены звучали на западе — в Ровенской области: в Варасском, Сарненском и Ровенском районах.

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