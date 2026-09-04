Взрывы. / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

Утром 4 сентября российская армия снова атаковала Одессу. В областном центре оккупанты повредили жилые дома. По меньшей мере, один погибший.

Что известно об атаке на Одессу читайте в материале ТСН.ua.

Реклама

С начала суток в Одесском районе несколько раз объявляли воздушную тревогу. Последняя продолжалась 04:45 до 05:28. Военные предупреждали о БпЛА в направлении Одессы из акватории Черного моря. После 5 утра город потряс взрывы.

Реклама

Атака на Одессу

Руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что утро в городе началось с вражеской атаки. В одном из районов повреждены жилые дома и автомобили. По его словам, сейчас идет обследование территории и фиксация последствий ударов.

Что известно о жертвах

По данным властей, по состоянию на 07:00 известно о трех пострадавших. Им оказывается необходимая помощь. Кроме того, один человек погиб.

«К сожалению, стало известно о погибшем в результате утренней вражеской атаки», — заявил Лысак.

Фото последствий

Атака на Одессу. / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Атака на Одессу. / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Как сообщалось, минувшей ночью РФ ударила по многоэтажке в Одессе . Разрушений испытал 21-этажный жилой дом. Повреждены квартиры от 10 до 17 этажей, а также припаркованные рядом автомобили. Число травмированных возросло до почти 20 человек.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров