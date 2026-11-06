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- Украина
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Утром Россия атаковала одну из западных областей: есть погибший, поврежден дом — первые детали
Во время утренней воздушной тревоги военные предупреждали об угрозе дронов.
Утром 6 ноября российская армия атаковала Ровенскую область. В результате удара в Сарненском районе погиб мужчина.
Об этом сообщил руководитель Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.
«Мужчина погиб в результате утренней атаки на Ровенщину. Произошло это в одном из сел Сарненского района», — подчеркнул чиновник.
По его словам, в населенном пункте поврежден дом и грузовик. Другой информации пока нет.
Отметим, с начала этих суток в Сарненском районе несколько раз объявляли тревогу из-за угрозы дронов. Последняя тревога желтого уровня продолжалась с 07:26 до 07:58. Воздушные силы предупреждали о реактивном БпЛА курсе на Рафаловку.
Напомним, с ночи армия РФ не прекращает атаку на Украину. В течение ночи россияне РФ запустили 227 ударных беспилотников. Силы ПВО уничтожили 196 БпЛА, из которых 70 реактивные.
Утром «желтая» воздушная тревога объявлена в ряде областей. В частности, на западе — в нескольких районах Хмельницкой, Ровенской и Черновицкой областей.