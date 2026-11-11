ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
9342
Время на прочтение
1 мин

Утром Россия атаковала одну из западных областей: первые детали от власти

По предварительной информации, во время атаки на Ровенщину ранения никто не получил.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Дым.

Дым. / © Associated Press

В ночь на среду, 11 ноября, армия РФ атаковала Ровенскую область. В одном из районов повреждены жилые дома.

Что известно об обстреле региона — читайте на ТСН.ua.

Глава областной военной администрации Александр Коваль сообщил, что под атакой оказалась Костопольская территориальная община в Ровенском районе.

По словам чиновника, в результате ночной атаки российских войск повреждены три частных жилых дома. В одном из помещений разрушена стена и крыша.

«По предварительной информации, ранения никто не получил. Представители всех служб работают на месте происшествия», — подчеркнул глава ОВА.

Атака на Ровенскую область. / © Олександр Коваль / Рівненська ОДА

Атака на Ровенскую область. / © Олександр Коваль / Рівненська ОДА

Напомним, этой ночью враг устроил по областям в центре и на севере. Под прицелом находилась энергетическая, транспортная и гражданская инфраструктура Черкасской и Житомирской областей. В частности, известно о четырех пострадавших в Житомирской области. Среди них — сотрудники полиции, прибывшие по вызову.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie