Утром Россия атаковала одну из западных областей: первые детали от власти

Дым. / © Associated Press

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В ночь на среду, 11 ноября, армия РФ атаковала Ровенскую область. В одном из районов повреждены жилые дома.

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Глава областной военной администрации Александр Коваль сообщил, что под атакой оказалась Костопольская территориальная община в Ровенском районе.

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По словам чиновника, в результате ночной атаки российских войск повреждены три частных жилых дома. В одном из помещений разрушена стена и крыша.

«По предварительной информации, ранения никто не получил. Представители всех служб работают на месте происшествия», — подчеркнул глава ОВА.

Атака на Ровенскую область. / © Олександр Коваль / Рівненська ОДА

Напомним, этой ночью враг устроил по областям в центре и на севере. Под прицелом находилась энергетическая, транспортная и гражданская инфраструктура Черкасской и Житомирской областей. В частности, известно о четырех пострадавших в Житомирской области. Среди них — сотрудники полиции, прибывшие по вызову.

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