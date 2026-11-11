- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 9342
- Время на прочтение
- 1 мин
Утром Россия атаковала одну из западных областей: первые детали от власти
По предварительной информации, во время атаки на Ровенщину ранения никто не получил.
В ночь на среду, 11 ноября, армия РФ атаковала Ровенскую область. В одном из районов повреждены жилые дома.
Что известно об обстреле региона — читайте на ТСН.ua.
Глава областной военной администрации Александр Коваль сообщил, что под атакой оказалась Костопольская территориальная община в Ровенском районе.
По словам чиновника, в результате ночной атаки российских войск повреждены три частных жилых дома. В одном из помещений разрушена стена и крыша.
«По предварительной информации, ранения никто не получил. Представители всех служб работают на месте происшествия», — подчеркнул глава ОВА.
Напомним, этой ночью враг устроил по областям в центре и на севере. Под прицелом находилась энергетическая, транспортная и гражданская инфраструктура Черкасской и Житомирской областей. В частности, известно о четырех пострадавших в Житомирской области. Среди них — сотрудники полиции, прибывшие по вызову.