Утром Россия нанесла удар по девятиэтажке в Сумах

Последствия атаки на Сумы

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Утром 26 июня российские войска атаковали Сумы ударным беспилотником.

Об этом сообщили в ГСЧС.

По информации спасателей, российский ударный беспилотник попал в крышу многоэтажного жилого дома.

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«Сотрудники ГСЧС эвакуировали около 40 жильцов дома», — говорится в сообщении.

Очаги возгорания, возникшие на кровле здания, спасатели оперативно ликвидировали.

Информации о пострадавших или масштабе разрушений пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 июня российские войска нанесли удар по Вилковской городской территориальной общине Одесской области.

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Мы ранее информировали, что Россия в ночь на 26 июня атаковала Полтавщину баллистическими ракетами и ударными беспилотниками.

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