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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
841
Время на прочтение
1 мин

Россия с утра нанесла удар прямо по девятиэтажке в областном центре: начался пожар (фото)

Вражеский дрон попал в кровлю девятиэтажного жилого дома, после чего на месте возник пожар.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Последствия атаки на Сумы

Последствия атаки на Сумы

Утром 26 июня российские войска атаковали Сумы ударным беспилотником.

Об этом сообщили в ГСЧС.

По информации спасателей, российский ударный беспилотник попал в крышу многоэтажного жилого дома.

«Сотрудники ГСЧС эвакуировали около 40 жильцов дома», — говорится в сообщении.

Очаги возгорания, возникшие на кровле здания, спасатели оперативно ликвидировали.

Информации о пострадавших или масштабе разрушений пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 июня российские войска нанесли удар по Вилковской городской территориальной общине Одесской области.

Мы ранее информировали, что Россия в ночь на 26 июня атаковала Полтавщину баллистическими ракетами и ударными беспилотниками.

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Дата публикации
Количество просмотров
841
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