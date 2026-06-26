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Россия с утра нанесла удар прямо по девятиэтажке в областном центре: начался пожар (фото)
Вражеский дрон попал в кровлю девятиэтажного жилого дома, после чего на месте возник пожар.
Утром 26 июня российские войска атаковали Сумы ударным беспилотником.
Об этом сообщили в ГСЧС.
По информации спасателей, российский ударный беспилотник попал в крышу многоэтажного жилого дома.
«Сотрудники ГСЧС эвакуировали около 40 жильцов дома», — говорится в сообщении.
Очаги возгорания, возникшие на кровле здания, спасатели оперативно ликвидировали.
Информации о пострадавших или масштабе разрушений пока не поступало.
Ранее сообщалось, что в ночь на 26 июня российские войска нанесли удар по Вилковской городской территориальной общине Одесской области.
Мы ранее информировали, что Россия в ночь на 26 июня атаковала Полтавщину баллистическими ракетами и ударными беспилотниками.