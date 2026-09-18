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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Утром Россия ударила по большому областному центру: первые детали

По предварительной информации местных властей, люди не пострадали.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Дым после взрыва.

Дым после взрыва. / © Associated Press

В Одессе ночью и утром 18 сентября доносились сигналы воздушной тревоги. Российские оккупанты атаковали город.

Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

«В результате вражеской атаки получило повреждения двухэтажное здание, которое не эксплуатировалось. Там возникло возгорание, которое оперативно обуздали», — подчеркнул чиновник.

По словам Лисака, обошлось без пострадавших.

Заметим, в Одесском районе ночью объявлять воздушную тревогу и желтого, и красного уровня опасности. Последняя продолжалась с 06:03 до 06:09. Военные предупреждали о реактивных БПЛА и «Бандероле» в направлении Одессы.

Как сообщалось, Украину рано массированно атакуют реактивные дроны. В частности, группа БпЛА на севере Черниговщины двигается по юго-западному курсу в направлении Киевщины.

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