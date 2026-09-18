Утром Россия ударила по большому областному центру: первые детали

Дым после взрыва. / © Associated Press

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В Одессе ночью и утром 18 сентября доносились сигналы воздушной тревоги. Российские оккупанты атаковали город.

Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

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«В результате вражеской атаки получило повреждения двухэтажное здание, которое не эксплуатировалось. Там возникло возгорание, которое оперативно обуздали», — подчеркнул чиновник.

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По словам Лисака, обошлось без пострадавших.

Заметим, в Одесском районе ночью объявлять воздушную тревогу и желтого, и красного уровня опасности. Последняя продолжалась с 06:03 до 06:09. Военные предупреждали о реактивных БПЛА и «Бандероле» в направлении Одессы.

Как сообщалось, Украину рано массированно атакуют реактивные дроны. В частности, группа БпЛА на севере Черниговщины двигается по юго-западному курсу в направлении Киевщины.

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