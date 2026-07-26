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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
Количество просмотров
1386
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Утром россияне атаковали крупный областной центр: первые детали

Утром вражеский дрон попал в фургон хлебозавода в областном центре.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Дым после взрывов.

Дым после взрывов. / © Associated Press

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Утром 26 июля российский беспилотник атаковал Харьков. Россияне ударили по гражданскому автомобилю в Шевченковском районе.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

«Дрон попал в гражданский автомобиль в Шевченковском районе Харькова. Пострадал 43-летний мужчина», — подчеркнул чиновник.

Атака на Харьков - детали

Директор городского департамента чрезвычайных ситуаций Богдан Гладких в комментарии «Общественному» добавил, что россияне ударили FPV-дроном по принадлежащему хлебзаводу авто. Фургон выгорел дотла.

Отмечается, что 43-летний водитель развозил товары в утреннюю смену. Мужчину доставили в больницу. По данным медиков, он находится в тяжелом состоянии.

Как сообщалось, этой ночью Россия также атаковала Балаклейскую общину в Харьковской области. В в результате обстрела произошло попадание по одному из гражданских предприятий, возник пожар. По данным властей, пострадавших нет.

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Дата публикации
Количество просмотров
1386
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