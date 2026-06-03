- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2378
- Время на прочтение
- 1 мин
Утром россияне атаковали одну из областей: вспыхнул мощный пожар — первые детали
В Запорожье сильный огонь охватил заправку после удара оккупационного войска.
Утром среду, 3 июня, российская армия атаковала автозаправку в Запорожском районе. Обошлось без пострадавших.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
«Враг атаковал Запорожский район. Удар пришелся по территории автозаправочной станции. В результате попадания возник пожар», — подчеркнул чиновник.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Напомним, на днях дроны РФ шесть часов атаковали Запорожье несколькими волнами беспилотников. В городе произошли «прилеты». Погибли по меньшей мере два человека. В трех районах областного центра было повреждено десять многоэтажных жилых домов и жилье в частном секторе.