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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2378
Время на прочтение
1 мин

Утром россияне атаковали одну из областей: вспыхнул мощный пожар — первые детали

В Запорожье сильный огонь охватил заправку после удара оккупационного войска.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Взрыв.

Взрыв / © Getty Images

Утром среду, 3 июня, российская армия атаковала автозаправку в Запорожском районе. Обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

«Враг атаковал Запорожский район. Удар пришелся по территории автозаправочной станции. В результате попадания возник пожар», — подчеркнул чиновник.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Напомним, на днях дроны РФ шесть часов атаковали Запорожье несколькими волнами беспилотников. В городе произошли «прилеты». Погибли по меньшей мере два человека. В трех районах областного центра было повреждено десять многоэтажных жилых домов и жилье в частном секторе.

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Дата публикации
Количество просмотров
2378
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