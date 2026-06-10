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Утром россияне атакуют большой областной центр: раздаются взрывы
В городе в результате обстрела повреждены жилые дома.
От рассвета российская оккупационная армия атакует Запорожье. В областном центре произошло несколько мощных взрывов.
Об этом сообщили местные медиа.
«Снова взрывы раздаются в Запорожье», — сообщили корреспонденты «Суспільного» около 07:00.
С ночи власти предупреждали об угрозе беспилотников. Первые взрывы были слышны на рассвете, около 04:00. Уже с утра к БПЛА добавилась угроза ударов скоростных ракет. После 6:40 произошло еще несколько взрывов.
Атака на Запорожье
Председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что в результате ударов в городе повреждены четыре частных дома: взрывной волной выбиты окна и кровли. Возникло возгорание.
Кроме того, 59-летняя женщина получила ранения из-за атаки. Медики оказывают всю необходимую помощь.
Напомним, ночью армия РФ атаковала несколько областных центров . В Харькове враг нанес удары по Холодногорскому, Шевченковскому и Киевскому району города — было зафиксировано 26 ударов беспилотников.
В Одессе в результате атаки в Приморском районе зафиксированы повреждения двух жилых домов. В одном из них дотла выгорела квартира на 5 этаже. Есть потерпевшие.