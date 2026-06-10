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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
Количество просмотров
2497
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Утром россияне атакуют большой областной центр: раздаются взрывы

В городе в результате обстрела повреждены жилые дома.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Взрывы.

Взрывы / © Associated Press

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От рассвета российская оккупационная армия атакует Запорожье. В областном центре произошло несколько мощных взрывов.

Об этом сообщили местные медиа.

«Снова взрывы раздаются в Запорожье», — сообщили корреспонденты «Суспільного» около 07:00.

С ночи власти предупреждали об угрозе беспилотников. Первые взрывы были слышны на рассвете, около 04:00. Уже с утра к БПЛА добавилась угроза ударов скоростных ракет. После 6:40 произошло еще несколько взрывов.

Атака на Запорожье

Председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что в результате ударов в городе повреждены четыре частных дома: взрывной волной выбиты окна и кровли. Возникло возгорание.

Кроме того, 59-летняя женщина получила ранения из-за атаки. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Напомним, ночью армия РФ атаковала несколько областных центров . В Харькове враг нанес удары по Холодногорскому, Шевченковскому и Киевскому району города — было зафиксировано 26 ударов беспилотников.

В Одессе в результате атаки в Приморском районе зафиксированы повреждения двух жилых домов. В одном из них дотла выгорела квартира на 5 этаже. Есть потерпевшие.

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Дата публикации
Количество просмотров
2497
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