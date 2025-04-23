- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1389
- Время на прочтение
- 1 мин
Утром россияне ударили БпЛА по многоэтажке в Харькове: что известно
Информации о потерпевших нет.
Утром 23 апреля российский беспилотник "Молния" ударил по Харькову. Под удар попала многоэтажка.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
"БпЛА "Молнией" был атакован многоквартирный жилой дом в Индустриальном районе. К счастью, попадание в технический этаж", - отметил мэр.
По его словам, пока информация о пострадавших не поступала.
Напомним, армия РФ ударила беспилотником по Марганцу. Вражеская атака унесла по меньшей мере девять жизней. Число пострадавших возросло до 30.