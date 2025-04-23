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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1389
Время на прочтение
1 мин

Утром россияне ударили БпЛА по многоэтажке в Харькове: что известно

Информации о потерпевших нет.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Дом.

Дом. / © press-centr.com

Утром 23 апреля российский беспилотник "Молния" ударил по Харькову. Под удар попала многоэтажка.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

"БпЛА "Молнией" был атакован многоквартирный жилой дом в Индустриальном районе. К счастью, попадание в технический этаж", - отметил мэр.

По его словам, пока информация о пострадавших не поступала.

Напомним, армия РФ ударила беспилотником по Марганцу. Вражеская атака унесла по меньшей мере девять жизней. Число пострадавших возросло до 30.

Дата публикации
Количество просмотров
1389
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