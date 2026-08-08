Армия РФ ударила по пассажирскому поезду «Киев-Сумы»: все детали о последствиях (обновлено)

Поезд. / © Getty Images

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В субботу, 8 августа, российский беспилотник атаковал поезд «Сумы- Киев». По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Что известно о российском ударе по поезду, читайте в материале ТСН.ua.

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Первыми об атаке сообщило «Суспільне» со ссылкой на полицию. Отмечается, что поезд был атакован около 08:00 в Сумском районе. В результате атаки был поврежден локомотив, возник пожар. Предварительно, без раненых.

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Атака на поезд — что известно

«Укрзализныця» подтвердила очередную российскую атаку на поезд «Сумы — Киев». Отмечается, в дрона попали по локомотиву. Кроме того, поврежден один из вагонов.

Мониторинговая группа вовремя заметила угрозу. Поездная и локомотивная бригада эвакуировали пассажиров на безопасное расстояние, и обошлось без пострадавших», — говорится в сообщении.

В компании отмечают, что сейчас железнодорожники работают над тем, чтобы отклонение от графика на этом участке было минимальным.

Атаки РФ на железную дорогу — последние новости

Несколько дней назад, 6 августа, армия РФ ударила по городу Лозовая в Харьковской области. Была атакована железнодорожная станция, попадание произошло в вагон поезда вблизи железнодорожного вокзала. Повреждены его здание, контактная сеть и подвижной состав. Во время «прилета» погибли два человека.

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Ночью против 5 августа во время массированного удара по восемь человек погибли на железнодорожной платформе под Броварами. Во время атаки люди находились на станции Квитнево. Она расположена недалеко от логистических центров, по которым ударила армия РФ.

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