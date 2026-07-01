Утром россияне запустили баллистику: один из областных центров всколыхнули взрывы

Взрывы. / © Associated Press

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Во вторник утром, 1 июля, в Полтаве раздались взрывы. В областном центре от 07:21 раздаются сирены.

Что известно об атаке читайте в материале ТСН.ua.

Заметим, около 08:00 Воздушные силы предупреждали о БПЛА в направлении Полтавы. Уже через час военные предупредили еще об угрозе баллистического вооружения и ракете, которая держала курс на город.

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После 9:00 в Полтаве раздался мощный взрыв. Их подтвердили местные власти. Местные ресурсы сообщают о поднявшемся до него дыме после взрывов.

«В Полтаве раздался взрыв. Информация уточняется. До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях», — подчеркнул руководитель Полтавской областной военной администрации Виталий Дьяковнич.

Как сообщалось, сегодня утром в Запорожье произошли взрывы. В городе зафиксировано попадание. По меньшей мере, одна женщина получила травмы.

Кроме того, Россия ударила прямо по маршрутке с людьми в Херсоне. Атака произошла в центре города около 07:00, когда в общественном транспорте больше всего людей. По данным властей, два человека погибли, травмированы.

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