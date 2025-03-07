Утром российская ракета залетела в Черновицкую область: подробности

На Буковине жертв и разрушений нет.

Утром 7 марта во время массированной атаки российская ракета нарушила воздушное пространство Черновицкой области. Обошлося без разрушений и пострадавших.

Об этом сообщил руководитель Черновицкой областной военной администрации Руслан Запаранюк.

"Во время утренней террористической атаки вражеская ракета нарушила воздушное пространство Черновицкой области. Затем объект сменил траекторию движения в направлении соседней области", — сообщил чиновник.

По его словам, на Буковине жертв и разрушений нет.

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