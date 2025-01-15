Утром российские ракеты атаковали Хмельницкую область: что известно

Прошло без пострадавших.
Утром 15 января российские военные атаковали ракетами Хмельницкую область. В регионе сработали силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.
"Сегодня утром, по сигналу "Воздушная тревога", наши силы ПВО уничтожили четыре враждебных цели", — сообщил чиновник.
По его словам, специалисты устанавливают места падения обломков. Обращений по поводу травмированных, погибших или повреждения имущества не поступало, добавил Тюрин.
Как сообщалось, утром в Хмельнитчине раздавались мощные взрывы. ПС предупреждали об угрозе крылатых ракет.