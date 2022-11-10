Утром — туман, днем — до 12° тепла: прогноз погоды в Украине на пятницу, 11 ноября

В пятницу, 11 ноября, в некоторые регионы Украины придут дожди, а утром и ночью в южных, восточных и большинстве центральных областей ожидается туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый).

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Так, по прогнозам синоптиков, 11 ноября ночью и утром в западных, северных, Винницкой, Одесской и Черкасской областях ожидается небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. В южных, восточных и большинстве центральных областей ночью и утром туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, в восточных и юго-восточных областях 0-5° тепла, днем 7-12°.

В Киеве 11 ноября ночью и утром будет идти небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный, 5-8 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 9-11°.

Ранее народный синоптик Стас Щедрин сообщил, что с середины ноября в Украину придет резкое похолодание. По его прогнозу, во второй декаде текущего месяца в восточных, центральных и, как ни странно, южных областях существует большая вероятность, что придут метели и морозы до -2-4 градусов днем.

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Народный синоптик Владимир Деркач также говорит о холодном последнем месяце осени. По его прогнозу, с середины ноября в Украине ожидается мороз и даже снег. В то же время, синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что ноябрь в этом году наоборот, вероятно, будет теплым.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре сообщили, что нынешняя зима не будет иметь длительных периодов с очень сильными морозами, как это было раньше.

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