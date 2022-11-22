Утром уже не проснулась: в Житомирской области мужчина забил насмерть свою 41-летнюю жену

Женщина умерла через несколько дней после ее избиения.

В с. Березовцы Житомирской области муж забил насмерть свою 41-летнюю жену. Ее тело обнаружили в доме, где она проживала.

Об этом сообщили в полиции Житомирской области.

"16 ноября в с. Березовке Горшковской громады обнаружили труп 41-летней местной жительницы в доме, где женщина и проживала. Об этом сообщил ее муж, заверив, что накануне вечером все было хорошо. Во время проверки всех обстоятельств полицейские выяснили, что причиной смерти стали травмы, полученные погибшей за несколько дней до этого", — говорится в сообщении.

Во время осмотра тела эксперты сразу зафиксировали имеющиеся гематомы, ушибы и синяки на голове, лице, туловище и ногах. Впоследствии судебно-медицинская экспертиза подтвердила наличие тяжких повреждений, вероятнее всего, полученных за 2-4 дня до смерти.

При этом мужчина утверждал, что никто из посторонних накануне вечером к ним не приходил, а в семье было спокойно, вместе с женой поужинали и легли отдыхать. Впрочем, утром женщина уже не проснулась.

Правоохранители, собрав имеющиеся показания и вещественные доказательства, проведя другие необходимые следственные действия, объявили 46-летнему мужчине подозрение в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека (ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины).

"Предварительно установлено, что конфликт в семье таки возник за несколько дней до смерти. Причиной стали бытовые невзгоды, усугубленные употребленными супругами алкоголем, поэтому возникший спор перешел в избиение женщины", — рассказывают в полиции.

Продолжается установление всех обстоятельств смерти женщины. Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Недавние убийства в Украине

В Тернопольской области во время ссоры 56-летний мужчина убил свою 81-летнюю мать, после чего покончил с собой.

В Днепропетровской области по подозрению в убийстве мужа полицейские задержали его жену. Во время ссоры подозреваемая ударила ножом мужчину. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

В Хмельницком возле железнодорожного переезда нашли тело 16-летней девушки: ее изнасиловали и убили. Правоохранители задержали подозреваемого – это 20-летний парень.

Читайте также: