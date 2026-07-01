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Утром в большом областном центре произошли взрывы: РФ атаковала город — детали
Больше часа в Запорожье раздавались сирены из-за воздушной угрозы.
Во вторник, 1 июля, российская армия атаковала Запорожье. В областном центре произошли взрывы и есть «прилеты».
Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Фёдоров.
«Враг атаковал Запорожье», — подчеркнул чиновник.
По его словам, была ранена женщина. У пострадавшей травмы рук, ног и живота. Она находится под наблюдением медиков.
Заметим, что в Запорожье в 05:46 была объявлена воздушная тревога. В городе произошли взрывы. После семи часов ее отменили.
Как сообщалось, 30 июня россияне накрыли Запорожье дронами. Один из Шахедов ударил посреди жилой и исторической застройки. Взрывной волной было повреждено двухэтажное здание и пять легковых автомобилей. Кроме того, травмы получили четыре человека.
Кроме того, «прилеты» произошли по объекту промышленной инфраструктуры. Возник пожар. Один человек погиб.