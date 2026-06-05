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Утром в большом областном центре произошли взрывы: россияне атаковали город, есть «прилет» (фото)
Оккупанты ударили по частному жилищному сектору в Запорожье.
С самого утра 5 июня российские войска нанесли удар по Запорожье. Оккупанты атаковали частный сектор.
Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации ОВА Иван Федоров.
«Враг ударил по частному домовладению в Запорожье. Предварительно без пострадавших», — подчеркнул чиновник.
В результате «прилета» занялся жилой. Также сгорел легковой автомобиль.
Фото последствий
Напомним, накануне поздно вечером Россия атаковала Запорожье дронами . В результате удара поврежден многоэтажный жилой дом. На месте возник пожар. Погибла 44-летняя женщина, еще более 10 человек получили ранения.
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