Утром в Чернигове произошли взрывы: власти сообщили первые детали
По данным властей, информации о потерпевших нет.
Сегодня утром около 06:40 в Чернигове произошли взрывы. Уже более трех часов в областном центре раздаются сирены.
Об этом сообщили местные медиа и власти.
С начала этих суток в Черниговской области уже дважды объявлять воздушную тревогу. во время утренней - в Чернигове слышались взрывы. Мониторинговые каналы предупреждали об угрозе беспилотников.
Впоследствии руководитель Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский сообщил о прилетах в городе.
"Враг атаковал одно из предприятий города. Информация о пострадавших отсутствует", - сообщил чиновник, но деталей не уточнил.
Напомним, ночью россияне атаковали дронами Нежин в Черниговской области. Произошло попадание в один из логистических объектов и многоэтажный жилой дом. По предварительной информации, один человек получил ранения.