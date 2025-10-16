ТСН в социальных сетях

Утром в Чернигове произошли взрывы: власти сообщили первые детали

По данным властей, информации о потерпевших нет.

Елена Капник
Взрыв.

Взрыв.

Сегодня утром около 06:40 в Чернигове произошли взрывы. Уже более трех часов в областном центре раздаются сирены.

Об этом сообщили местные медиа и власти.

С начала этих суток в Черниговской области уже дважды объявлять воздушную тревогу. во время утренней - в Чернигове слышались взрывы. Мониторинговые каналы предупреждали об угрозе беспилотников.

Впоследствии руководитель Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский сообщил о прилетах в городе.

"Враг атаковал одно из предприятий города. Информация о пострадавших отсутствует", - сообщил чиновник, но деталей не уточнил.

Напомним, ночью россияне атаковали дронами Нежин в Черниговской области. Произошло попадание в один из логистических объектов и многоэтажный жилой дом. По предварительной информации, один человек получил ранения.

Новость дополняется
