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Утром в Ивано-Франковской области была крылатая ракета: что известно

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
2033
Время на прочтение
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Утром в Ивано-Франковской области была крылатая ракета: что известно

Ракета. / Фото: Associated Press

Попаданий на территории области нет.

Утром 21 сентября в результате ракетной атаки российской армии в Ивано-Франковской области сработала система противовоздушной обороны.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

"Атака завершилась утром. В Ивано-Франковской области еще была крылатая ракета. Там по ней отрабатывали средства противовоздушной обороны", — сообщил Юрий Игнат.

В свою очередь, глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила, что утро в области не было спокойным.

"Тревожным было утро и на Прикарпатье. Сейчас в нашей области все спокойно. Еще раз подчеркиваю — не пренебрегать сигналами воздушной тревоги", — подчеркнула руководитель ОВА.

Напомним, во время утренней воздушной тревоги ПС ВСУ сообщили, что на Прикарпатье есть риски ракетных ударов. Отмечалось, что крылатая ракета направлялась в направлении Ивано-Франковской области.

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Дата публикации
Просмотры
2033
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