Утром в областном центре на западе произошла серия взрывов: первые детали (обновлено)

Дым после взрывов. / © Getty Images

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Утром 10 октября в Ивано-Франковске во время воздушной тревоги раздалось несколько мощных взрывов.

Что известно о взрывах в областном центре читайте в материале ТСН.ua.

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В регионе с 06:46 до 07:37 звучали сирены. Воздушные силы предупреждали о реактивных БПЛА, державших курс на Ивано-Франковск. Первые взрывы произошли в 07:03. Вновь громко в городе было около 07:30.

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«В Ивано-Франковске повторно раздаются звуки взрывов», — сообщили корреспонденты «Суспільного».

Городской голова Руслан Марцинкив заявил, что в Ивано-Франковске работали подразделения противовоздушной обороны.

Напомним, с ночи и рано россияне атаковали западные области Украины. Во время воздушной тревоги РФ атаковала Львов дронами. В городе произошли взрывы.

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