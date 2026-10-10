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Утром в областном центре на западе произошла серия взрывов: первые детали (обновлено)
Утром в Ивано-Франковске почти час продолжалась тревога — на город летели российские беспилотники.
Утром 10 октября в Ивано-Франковске во время воздушной тревоги раздалось несколько мощных взрывов.
Что известно о взрывах в областном центре читайте в материале ТСН.ua.
В регионе с 06:46 до 07:37 звучали сирены. Воздушные силы предупреждали о реактивных БПЛА, державших курс на Ивано-Франковск. Первые взрывы произошли в 07:03. Вновь громко в городе было около 07:30.
«В Ивано-Франковске повторно раздаются звуки взрывов», — сообщили корреспонденты «Суспільного».
Городской голова Руслан Марцинкив заявил, что в Ивано-Франковске работали подразделения противовоздушной обороны.
Напомним, с ночи и рано россияне атаковали западные области Украины. Во время воздушной тревоги РФ атаковала Львов дронами. В городе произошли взрывы.