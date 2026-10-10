ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
5812
Время на прочтение
1 мин

Утром в областном центре на западе произошла серия взрывов: первые детали (обновлено)

Утром в Ивано-Франковске почти час продолжалась тревога — на город летели российские беспилотники.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Дым после взрывов.

Дым после взрывов. / © Getty Images

Дополнено новыми материалами

Утром 10 октября в Ивано-Франковске во время воздушной тревоги раздалось несколько мощных взрывов.

Что известно о взрывах в областном центре читайте в материале ТСН.ua.

В регионе с 06:46 до 07:37 звучали сирены. Воздушные силы предупреждали о реактивных БПЛА, державших курс на Ивано-Франковск. Первые взрывы произошли в 07:03. Вновь громко в городе было около 07:30.

«В Ивано-Франковске повторно раздаются звуки взрывов», — сообщили корреспонденты «Суспільного».

Городской голова Руслан Марцинкив заявил, что в Ивано-Франковске работали подразделения противовоздушной обороны.

Напомним, с ночи и рано россияне атаковали западные области Украины. Во время воздушной тревоги РФ атаковала Львов дронами. В городе произошли взрывы.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie