Утром в Одесской области снова произошли взрывы: РФ бьет по области с ночи
Россияне с ночи массированно наносят удары как по Одессе, так и по области.
Утром 13 декабря в Одесской области снова были слышны взрывы. В течение ночи россияне атаковали Одессу и регион ракетами и дронами.
Об этом сообщили мониторинговые каналы и местные медиа.
«В Одесской области снова раздались взрывы», — сообщило «Суспільне».
Перед взрывами Воздушные силы предупреждали о фиксации дронов. В частности, в направлении Белгород-Днестровского.
По данным мониторинговых каналов, новые группы беспилотников продолжают появляться в акватории Черного моря. Отмечается, что около полусотни дронов сейчас в море и над самой Одесщиной.
Как сообщалось, с этой ночью россияне массированно атаковали Одесскую область ракетами и беспилотниками. Почти вся Одесса осталась без электричества. Также в регионе отменили ряд поездов из-за ситуации безопасности.
Напомним, минувшей ночью, 12 декабря, россияне мощно убили по Одессе. В Одесском районе был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Атака парализовала областной центр. Тысячи домов, а это 90 тыс. абонентов, остались без света. В городе начались перебои с водой.