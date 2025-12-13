ТСН в социальных сетях

Украина
248
1 мин

Утром в Одесской области снова произошли взрывы: РФ бьет по области с ночи

Россияне с ночи массированно наносят удары как по Одессе, так и по области.

Елена Капник
Дым.

© Associated Press

Дополнено новыми материалами

Утром 13 декабря в Одесской области снова были слышны взрывы. В течение ночи россияне атаковали Одессу и регион ракетами и дронами.

Об этом сообщили мониторинговые каналы и местные медиа.

«В Одесской области снова раздались взрывы», — сообщило «Суспільне».

Перед взрывами Воздушные силы предупреждали о фиксации дронов. В частности, в направлении Белгород-Днестровского.

По данным мониторинговых каналов, новые группы беспилотников продолжают появляться в акватории Черного моря. Отмечается, что около полусотни дронов сейчас в море и над самой Одесщиной.

Как сообщалось, с этой ночью россияне массированно атаковали Одесскую область ракетами и беспилотниками. Почти вся Одесса осталась без электричества. Также в регионе отменили ряд поездов из-за ситуации безопасности.

Напомним, минувшей ночью, 12 декабря, россияне мощно убили по Одессе. В Одесском районе был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Атака парализовала областной центр. Тысячи домов, а это 90 тыс. абонентов, остались без света. В городе начались перебои с водой.

