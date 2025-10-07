- Дата публикации
-
Категория
Украина
Утром в Сумах раздались взрывы: в некоторых районах исчез свет
Город под атакой вражеских ударных беспилотников.
Утром в Сумах раздались взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом сообщает Общественное.
«В Сумах прогремели взрывы, передают корреспонденты Общественного», — говорится в сообщении.
Позже стало известно, что в части города после взрывов исчезло электричество.
Перед взрывами мониторинговые каналы предупредили о двигавшемся в сторону города ударном беспилотнике.
Ранее сообщалось, что в ночь на 7 октября в Полтаве раздался взрыв во время воздушной тревоги.
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 7 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.