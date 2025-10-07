ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
177
Время на прочтение
1 мин

Утром в Сумах раздались взрывы: в некоторых районах исчез свет

Город под атакой вражеских ударных беспилотников.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
В Сумах раздался взрыв

В Сумах раздался взрыв / © Getty Images

Утром в Сумах раздались взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает Общественное.

«В Сумах прогремели взрывы, передают корреспонденты Общественного», — говорится в сообщении.

Позже стало известно, что в части города после взрывов исчезло электричество.

Перед взрывами мониторинговые каналы предупредили о двигавшемся в сторону города ударном беспилотнике.

Ранее сообщалось, что в ночь на 7 октября в Полтаве раздался взрыв во время воздушной тревоги.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 7 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

