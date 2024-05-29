Утром в Сумской области были слышны взрывы: что известно о ракетной атаке

Информации о потерпевших нет.
В среду, 29 мая, во время воздушной тревоги в Сумской области были слышны звуки взрывов. В регионе сработали силы ПВО.
Об этом сообщили в пресс-службе Сумской областной военной администрации.
"Сегодня утром, 29 мая в небе над Сумщиной Силами противовоздушной обороны области была уничтожена вражеская ракета", — говорится в сообщении.
Последствия атаки россиян уточняются. По предварительной информации от ОВА, обошлось без пострадавших.
В Сумской области воздушная тревога продолжалась с 07:00 до 07:21. ПС информировали о скоростной воздушной цели, а мониторинги – о взрывах в Конотопе.
Как сообщалось, сегодня утром в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Военные предупреждали об угрозе запуска ракет.
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