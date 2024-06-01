Утром в Закарпатской области были зафиксированы две крылатые ракеты (фото)

В ночь на 1 июня во время воздушной тревоги российские ракеты были зафиксированы в воздушном пространстве Закарпатской области. Это произошло впервые за достаточно продолжительное время.

Об этом сообщил глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Никита.

"Сегодня две крылатые ракеты пересекли воздушное пространство Закарпатья. Это должно вернуть всех к реальности и заставить наконец выбросить из головы странные нарративы о "защите гор", "прикрытии со стороны соседних государств", "обереге от высших сил" и прочее", — подчеркнул руководитель Закарпатья.

О повреждениях или ушибах на территории области Никита не сообщил. Впрочем, призвал к децентрализации энергетического сектора.

Между тем журналист Виталий Глагола отметил, что на карте визуализации ночной ракетной атаки РФ можно увидеть, что две российские крылатые ракеты "Калибр" залетели на территорию Закарпатья. В небе над регионом они совершили маневр и продолжили движение к объектам во Львовской области.

Приблизительный маршрут российских ракет и дронов во время атаки ночью 1 июня.

Напомним, ночью 1 июня россияне избивали ракетами и дронами по Украине. оккупанты нанесли мощный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах.

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