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Утром в Закарпатской области было зафиксировано две ракеты: подробности

Утром в Закарпатской области было зафиксировано две ракеты: подробности

Российский штурмовик запускает ракету по Украине. / Фото: Associated Press

Обошлось без травмированных.

В ходе масштабной воздушной тревоги 13 декабря российские ракеты пересекли воздушное пространство Закарпатской области. В области сработали силы ПВО.

Об этом сообщил глава Закарпатской областной военной администрации Мирослав Билецкий.

По его словам, одна из ракет была сбита недалеко от города Мукачево, а другая — вблизи одного из населенных пунктов области.

"На месте работают соответствующие службы. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала", – проинформировал глава ОВА.

Как сообщалось, утром во время воздушной тревоги РФ ударила по объекту инфраструктуры во Львовской области. В области поврежден объект энергетической инфраструктуры.

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