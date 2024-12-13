Утром в Закарпатской области было зафиксировано две ракеты: подробности

Обошлось без травмированных.
В ходе масштабной воздушной тревоги 13 декабря российские ракеты пересекли воздушное пространство Закарпатской области. В области сработали силы ПВО.
Об этом сообщил глава Закарпатской областной военной администрации Мирослав Билецкий.
По его словам, одна из ракет была сбита недалеко от города Мукачево, а другая — вблизи одного из населенных пунктов области.
"На месте работают соответствующие службы. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала", – проинформировал глава ОВА.
Как сообщалось, утром во время воздушной тревоги РФ ударила по объекту инфраструктуры во Львовской области. В области поврежден объект энергетической инфраструктуры.