Львов / © ТСН

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В пятницу утром, 16 октября, во Львове были слышны взрывы. Город атакуют российские беспилотники.

Что известно об атаке на город — читайте в материале ТСН.ua.

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Во Львовском районе в 09.06 началась воздушная тревога желтого уровня. ПСУ ВСУ предупреждали о том, что на город держал курс реактивный беспилотник.

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Власти сообщали о высокой угрозе Львову. Менее чем через десять минут после объявления тревоги во Львове был слышен взрыв. Мэр Садовый сообщил о работе сил ПВО.

Позже глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий уточнил, что в период с 09:07 до 09:59, когда звучали сирены, силы ПВО сбили над Львовщиной три вражеских боевых беспилотника.

Что известно о последствиях атаки

По данным ОВА, последствия фиксируют в двух населенных пунктах недалеко от Львова. В частности, зафиксировали выбитые окна в жилых домах в Мурованом.

Андрей Садовый сообщил, что в результате падения обломков беспилотника в Дублянах Львовской громады ранен 34-летний мужчина.

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«Он получил осколочное ранение правого бедра. Пострадавшего доставили в больницу», — добавил он.

Напомним, с утра 16 октября Россия атакует Украину реактивными беспилотниками, в частности, западные области. Взрывы раздались во Львове, Ровно, Луцке и Хмельницком.

В Луцке в результате утренней атаки — блэкаут: город остался без электроснабжения. В настоящее время коммунальные службы работают на резервных источниках питания.

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