Уважение чужого имущества впечатляет: в Харькове в магазинах с выбитыми окнами все товары на месте

Уважение чужого имущества впечатляет: в Харькове в магазинах с выбитыми окнами все товары на месте

Харьковчане не воруют товары, которые есть в разбитых магазинах.

В отличие от нищих российских оккупантов, которые, как с дикого края, не стесняясь, тянут чужое имущество, украинцы в своем подавляющем большинстве чужого не берут. В Харькове разбитые магазины стоят с товаром.

Это поразило заместителя городского головы Днепра Михаила Лысенко, занимавшегося эвакуацией животных из Харькова.

Большинство магазинов в городе с выбитыми витринами и окнами. Они не работают. Но есть одно но. Все товары полностью на месте. Ни у кого не поднялась рука, что-то спереть. У меня все", — написал Лысенко.

Его слова подтверждают украинцы в комментариях.

Еще неделю назад родственники из Харькова присылали фото, рассказывая о таких фактах человечного отношения к чужому имуществу.

До слез.

Ну, еще люди могут чуть-чуть бояться быть примотанными скотчем к столбу с обнаженным задом.

Слава Богу, что мы украинцы, а не нищета орки.

Напомним, что под Генеральное консульство России во Львове и посольство РФ в Лондоне активисты принесли облитые красным веществом вещи, как символ того, что кафиры воруют у убитых ими мирных украинцев.