Уважение к закону или беспредел: в Патрульной полиции прокомментировали стрельбу в Днепре

По мнению заместителя главы Патрульной полиции, этот случай должен научить всех, что есть права и есть обязанности, и что это два неотъемлемых понятия.

Департамент патрульной полиции будет способствовать следствию и проведению служебного расследования по инциденту в Днепре, где патрульный застрелил мужчину. Но и обещает оказать полную юридическую поддержку своим сотрудникам.

Об этом заявил первый заместитель начальника Патрульной полиции Алексей Белошицкий, который поделился своим мнением по поводу этого инцидента.

Он призвал украинцев подумать, какое отношение к полицейским или военным мы считаем адекватным. Замглавы Патрульной полиции напомнил, что не всегда был полицейским, а начинал свою карьеру юристом.

Нет – возвращению в 1990-е

"Я сталкивался с крайне неправомерными действиями тогдашних правоохранителей. И поверьте, знал столько, что хватило бы переполнить очень много людей ненавистью на всю жизнь.

Но. Я задавал себе вопрос. В какой стране я хотел бы, чтобы жили мои дети? Страны уважения к закону и порядку? Или в стране беспредела, где правоохранители не уважаются как класс, а для решения вопроса нужно обращаться к браткам 90-х. И здесь многие могут вспомнить с грустью те времена и подумать, что это уже не вернется. А я вам скажу – может вернуться еще как. Не в такой же форме, но по сути – может", – считает Белошицкий.

По его словам, украинцы должны быть уверены, что полиция может их защитить. Белошицкий напомнил, что полицейские – такие же простые люди, которые могут ошибаться.

"Ситуация трудная. Будет сделан полный разбор и приняты определенные меры. И я еще раз повторяю, что квалификацию сформирует следствие, а выводы сделает суд", – заверил замглавы Патрульной полиции.

Есть права и есть обязанности

По его мнению, этот случай должен научить всем, что есть права и есть обязанности, и что это два неотъемлемых понятия.

"Если каждый будет их уважать в совокупности, то все такие ситуации будут завершаться точно не так, как завершилась эта", – подытожил Белошицкий.

Напомним, что вчера, 29 августа, в Днепре между водителем элитного авто и копнами возник конфликт, во время которого один из полицейских застрелил мужчину.

Впоследствии в ГБР уточнили, что мужчина, которого застрелил патрульный, был не водителем, а пассажиром элитного авто. Однако позже в Сети опубликовали видео с камер наблюдения, на котором видно, что за рулем авто все-таки находился мужчина, а женщина находилась на пассажирском сиденье.

После инцидента патрульного полицейского задержали. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.